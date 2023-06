Urso, dl Made in Italy inizia il suo iter in Parlamento

(ANSA) - PADOVA, 16 GIU - "Il disegno di legge sul Made in Italy, che inizia il suo iter in Parlamento, si basa su quattro punti: il fondo sovrano, le competenze con formazioni e distretti industriali con le opportune competenze, lotta alla contraffazione e concorrenza sleale e infine la sburocratizzazione". Lo ha detto il ministro al Made in Italy Adolfo Urso in un incontro alla Camera di Commercio di Padova.

Sul fronte della formazione Urso ha detto che oltre al Liceo del Made in Italy, uno dei percorsi sarà quello di affiancare per due anni agli studenti un pensionato esperto che gli farà tutoraggio retribuito. Sulla contraffazione abbiamo istituito i magistrati specializzati e gli agenti sotto copertura per le indagini. Ci sono poi provvedimenti pera la nautica, settore in crescita, per i quali è prevista la concessione della 'bandiera' in sette giorni rispetto ai 60 attuali; per la filiera del legno per beneficiare di quello nazionale anziché importarlo. (ANSA).