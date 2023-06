Unioncamere Verona, export cresce del 12,6% nel primo trimestre

(ANSA) - VERONA, 16 GIU - Rimane costante la corsa dell'export veronese che guadagna un 12,6% nel primo trimestre 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022 totalizzando 3,9 miliardi di euro di prodotti venduti all'estero. Una crescita superiore alle media veneta che si attesta su 9% e di quella italiana del 9,8%.

"Nel 2022 siamo stati la decima provincia italiana per esportazioni, - dice il presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Riello - le nostre imprese sono competitive sui mercati esteri, europei e nordamericani in particolare, però occorre considerare anche che, senz'altro, le dinamiche inflattive hanno influito sull'aumento a due cifre che continua ormai da più di un anno. Credo che stiamo ancora cavalcando l'onda lunga della ripresa post-Covid, ma le previsioni congiunturali di Unioncamere Veneto di un aumento degli ordini scaligeri verso l'estero dello 0,8%, nel primo trimestre, lascia un punto di domanda sull'andamento dell'export nei prossimi mesi".

"Quanto ai settori che trainano l'export - aggiunge -, rimangono l'agroalimentare, che vola letteralmente e pesa per il 20% sul totale delle esportazioni, i macchinari e il tessile abbigliamento. Buono è anche l'andamento delle calzature ed è stabile il marmo. Il vino è in battuta d'arresto così come la termomeccanica e il legno-arredo".

I dati puntuali, nel primo trimestre di quest'anno i prodotti alimentari crescono del 24,9% sul primo trimestre 2022 a 573,5 milioni di euro e l'ortofrutta del 20,6% a 199,3. I macchinari aumentano del 13,4% a 701,1 milioni e l'abbigliamento totalizza 435,3 milioni in crescita del 20,6%. Le calzature registrano un incremento del 10,8% a 128,2 milioni di euro. Il marmo è stabile a 104,2 milioni mentre il vino arretra dell'1,7% a276,8 milioni.

Perdono il 7% sia la termomeccanica (31,3 milioni) che i mobili (24,3 milioni). (ANSA).