Pensioni: Anp-Cia incontra i parlamentari. Al via la road map

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - L'aumento delle minime e la restituzione del giusto valore a tutte le pensioni, la riforma di Opzione donna, la pensione di garanzia per i giovani e il rilancio delle aree interne, sono queste le macro-questioni al centro della nuova mobilitazione nazionale di Anp, l'Associazione nazionale pensionati di Cia-Agricoltori Italiani che in vista della prossima legge di Bilancio, inaugura una fitta road map di incontri e dibattiti con i parlamentari sul territorio.

Una piattaforma di proposte e richieste che, lungo tre assi d'intervento, partono dalla necessità di avere pensioni dignitose, servizi sociosanitari efficienti, soprattutto nelle aree interne e rurali, per poi sottolineare l'urgenza di politiche di sostegno per un invecchiamento attivo, e in sostanza, per valorizzare il ruolo sociale dell'anziano nella società.

In particolare per Anp-Cia vanno alzati gli assegni ad almeno 780 euro al mese e, comunque, a un importo non inferiore a quanto indicato dall'Europa riguardo la soglia di povertà e rispetto alle pensioni di cittadinanza. Oggi, i pensionati con un trattamento al minimo, più di 2 milioni e mezzo di persone, non sono nella condizione di soddisfare le esigenze basilari.

Nel documento di Anp-Cia, il richiamo forte anche alla misura Opzione donna, perché venga totalmente riformata per renderla accessibile ed evitare la "punizione" di un calcolo interamente contributivo degli assegni, già magri, delle lavoratrici. .Poi, manca ancora il riconoscimento dell'attività agricola come lavoro gravoso e usurante, attingendo ai benefici di legge connessi (Ape sociale) per anticipare la pensione e l'azzeramento dell'Imu sui terreni agricoli per tutti i pensionati ex agricoltori, non più iscritti alla previdenza.

"Sono tutte sfide che dobbiamo vincere adesso -commenta il presidente nazionale di Anp-Cia, Alessandro Del Carlo-.

L'obiettivo è lavorare insieme su argomenti decisivi, come la condizione sociale e la qualità della vita di milioni di anziani, anticipando l'appuntamento con la prossima Legge di Bilancio" (ANSA).