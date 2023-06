L'ecosistema Legacoop al We Make Future in corso a Rimini

(ANSA) - RIMINI, 16 GIU - L'ecosistema Legacoop è presente al We Make Future in corso a Rimini con due appuntamenti. Il primo è l'annuale Meeting Nazionale Coopstartup, che vede la presenza di giovani imprese cooperative, provenienti da tutta Italia, per presentare le innovazioni che il sistema cooperativo offre sulle opportunità per individuare soluzioni nuove e per immaginare percorsi e progettualità nel mondo digitale. Il secondo appuntamento è strettamente collegato alla Romagna e all'alluvione che ha colpito vaste aree di questo territorio.

Si tratta del premio "We Make Future Award Legacoop", consegnato dal presidente di Legacoop nazionale, Simone Gamberini, alle cooperative Agrisfera, Cab Fusignano, Cab Bagnacavallo e Faenza, che insieme alle cooperative agricole braccianti Cab Terra Ravenna, Cab Massari Conselice, Cab Campiano, Cab comprensorio cervese, pur duramente colpite dalla recente alluvione, "hanno dato prova di grande generosità e solidarietà nei confronti della collettività". Il premio simboleggia l'impegno di tutte le cooperatrici e i cooperatori del territorio che condividono "un'idea di futuro tesa al bene comune". We Make Future è una delle più importanti fiere internazionali dedicate all'innovazione e fino a domani ospita migliaia di professionisti, studenti, imprenditori, per dialogare e confrontarsi in incontri formativi, divulgativi, informativi e di intrattenimento. Anche l'ecosistema della cooperazione è presente con uno spazio pensato per condividere esperienze, raccontare progetti presenti e futuri sui temi della sostenibilità, dell'energia, della tecnologia e della nuova cooperazione. (ANSA).