Gkn: Fiom-Cgil, ministeri sono intervenuti su ritardi in Cig

(ANSA) - CAMPI BISENZIO (FIRENZE), 16 GIU - "Ad un mese dall'approvazione della cassa integrazione in deroga, i lavoratori di Qf non hanno ancora riscosso un centesimo" ma "su nostra sollecitazione i ministeri competenti sono intervenuti per risolvere tale procedura. Pertanto le spettanze dovrebbero essere in pagamento la prossima settimana". Lo dichiarano in una nota congiunta Simone Marinelli, coordinatore automotive per la Fiom-Cgil nazionale, Prato e Pistoia e Stefano Angelini della Fiom-Cgil Firenze, Prato e Pistoia.

"Da una nostra verifica - affermano - risulta che l'azienda avrebbe inviato a fine maggio i flussi per il pagamento delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre ma ad oggi non c'è alcun accredito sui conti dei lavoratori. E' emerso un problema di natura burocratica in capo all'Inps che necessita di un codice informatico per inserire il pagamento, senza il quale la cassa integrazione resta bloccata". Secondo Marinelli e Angelini "dare una risposta al forte disagio economico e sociale dei lavoratori che non riscuotono da otto mesi è una priorità.

Ulteriori ritardi sono per noi inammissibili". (ANSA).