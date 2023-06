Flavia Prodi: Gruppioni (Az-Iv), fu signora del welfare italiano

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "La scomparsa della signora Flavia Franzoni rappresenta una grande perdita per tutta la nostra comunità". Lo ha affermato la deputata di Azione-Italia Viva Naike Gruppioni, che oggi ha partecipato ai funerali nella chiesa di San Giovanni in Monte a Bologna.

"La signora Flavia è stata una donna di straordinaria e intelligente generosità - ha aggiunto -. Per tutta la vita si è dedicata al prossimo e ha messo a disposizione la sua cultura e la sua sensibilità per migliorare le prestazioni dello Stato sociale, riuscendo a bilanciare il suo impegno familiare e quello pubblico".

"Se in Italia le politiche sociali sono state consolidate ed estese a tutti - continua Gruppioni -, sul modello dell'esperienza bolognese, lo si deve anche al lavoro di Flavia Franzoni, riconosciuta 'signora del Welfare' italiano. In questo momento di grande tristezza desidero esprimere le mie più sincere condoglianze a nome della mia famiglia e del mio partito Italia Viva, al Presidente Prodi ed alla sua famiglia". (ANSA).