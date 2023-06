Ex Ilva: Calderone, 'con la cigs protezione per i lavoratori'

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Circa 2.500 dipendenti ex Ilva dello stabilimento di Taranto potranno contare sulla cassa integrazione straordinaria fino al 31 dicembre 2023. "Stante l'impossibilità ad arrivare ad un accordo tra azienda e sindacati per la proroga degli strumenti ordinari, il governo ha voluto mettere in protezione i lavoratori e le loro famiglie con uno strumento straordinario in un momento in cui è importante che lo Stato sia vicino ad un territorio interessato da una complessa transizione", afferma la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone.

A stabilirlo un decreto legge, approvato dal Consiglio dei ministri di ieri, con cui si prevedono ulteriori quaranta settimane di ammortizzatore sociale da fruire entro fine anno a favore delle aziende di interesse strategico nazionale con oltre 1.000 dipendenti che, spiega il ministero, non siano riuscite a portare a termine nell'arco temporale i programmi previsti per complessi piani di riorganizzazione realizzati mediante particolari interventi di ristrutturazione aziendale e ingenti investimenti. (ANSA).