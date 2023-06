Dl Inps: pagamento payback dispositivi medici slitta 1 mese

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Spostamento dal 30 giugno 2023 al 31 luglio 2023 del termine per il pagamento da parte delle aziende farmaceutiche del payback sui dispositivi medici, ovvero la quota da versare per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a carico delle aziende. Lo prevede un emendamento dei relatori al dl Inps, all'esame della Commissione Bilancio della Camera.

Il precedente decreto bollette, convertito in legge e pubblicato in gazzetta ufficiale alla fine di maggio, prevedeva all'articolo 8 l'istituzione di un fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome, "quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018" e prevedeva anche che le aziende fornitrici di dispositivi medici, qualora non abbiano attivato un contenzioso o rinuncino allo stesso, possano versare a ciascuna regione e provincia autonoma, in luogo della quota intera, una somma pari al 48% di quanto dovuto a titolo di contributo al ripiano. Il termine per il versamento era appunto fissato al 30 giugno 2023. (ANSA).