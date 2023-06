Commercio estero, alimentare cresce in controtendenza, +1,9%

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - In controtendenza aumentano le esportazioni alimentari nel 2023 che fanno segnare un nuovo record dopo il massimo storico di 60,7 miliardi di euro registrato lo scorso anno grazie ai prodotti simbolo della Dieta Mediterranea come vino, pasta e ortofrutta fresca che salgono sul podio delle specialità italiane più venduti all'estero. Lo rileva un'analisi della Coldiretti che evidenzia per l'alimentare un aumento dell'1,9% ad aprile rispetto al calo generale del 5,4% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Complessivamente al primo quadrimestre del 2023 l'export alimentare - sottolinea l'organizzazione agricola- - è balzato del 10,5% più della media. Tra i principali Paesi, ad essere cresciute di più nel 2023 - precisa Coldiretti - sono le esportazioni alimentari in Francia, con un balzo del 19% davanti alla Germania (+12%), alla Gran Bretagna (+12%) e agli Stati Uniti (+3%). A livello complessivo- evidenzia l'organizzazione agricola- la Germania resta comunque nel primo quadrimestre il principale mercato di sbocco dell'alimentare con un valore di 2,6 miliardi davanti agli Stati Uniti con 2,1 miliardi che superano di misura la Francia che si piazza al terzo posto con 2 miliardi. Risultati positivi anche nel Regno Unito con 1,3 miliardi.

Nel mondo, conclude Coldiretti, il campione dell'export tricolore si conferma il vino mentre al secondo posto si piazzano la pasta e gli altri derivati dai cereali e in terza posizione ci sono frutta e verdura fresche, seguite dall'ortofrutta trasformata, dall'olio extravergine di oliva e dai salumi. (ANSA).