Civ Inps, 'auguri di buon lavoro alla commissaria Gelera'

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps, Roberto Ghiselli, anche a nome di tutti i consiglieri del Civ, esprime a Micaela Gelera "le più sincere congratulazioni per la nomina a commissario straordinario dell'Istituto e gli auguri di un proficuo lavoro".

Lo si legge in una nota.

"In questo importante e delicato incarico che le è stato affidato - dichiara Ghiselli nell'indirizzo di saluto - potrà certamente contare sulla convinta collaborazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza, nell'espletamento delle funzioni che attengono alle nostre rispettive competenze, con l'obbiettivo comune di contribuire ad una sempre migliore tutela degli utenti dell'Istituto e alla coesione sociale del Paese". (ANSA).