Civ Inail, 'auguri a D'Ascenzo per il nuovo incarico'

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inail, Guglielmo Loy, nel formulare "i migliori auguri al professor Fabrizio D'Ascenzo per il nuovo incarico di commissario dell'Istituto", esprime "la piena disponibilità delle parti sociali rappresentate nel Civ a collaborare alla crescita dell'Inail, delle sue fondamentali funzioni di tutela, di promozione della prevenzione, della ricerca finalizzata all'innovazione per garantire sempre maggior sicurezza sul lavoro". Un Istituto, sottolinea Loy, "finanziariamente sano, che dovrà essere messo in condizione di sviluppare ulteriori e fondamentali azioni con al centro sempre le persone". (ANSA).