Cicia, Ascolese non presidente di tutte le professioni sanitarie

(ANSA) - NAPOLI, 16 GIU - Cosimo Cicia, nella qualità di presidente pro tempore dell'Opi - Ordine delle Professioni Infermieristiche - di Salerno e vice presidente nazionale della FNOPI - Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche "anche a nome della presidente dell'OPI di Napoli", come scrive in una nota in riferimento a una presa di posizione di Franco Ascolese del 14 giugno scorso che lo stesso Ascolese "non è legittimato a parlare presentandosi come Presidente di tutte le professioni sanitarie semplicemente perchè non lo è".

La stessa nota Cicia l'ha inviata ad Ascolese che "stante la recidività sull'argomento è diffidato dal presentarsi, in qualsiasi contesto come presidente di tutte le professioni sanitarie".

Dal canto loro, fonti vicine ad Ascolese comunicano che lo stesso è "presidente dell'Ordine dei Tsrm, tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, cui si è aggiunto anche Salerno". (ANSA).