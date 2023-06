Camera commercio, a Padova per crescita dialogo tra soggetti

(ANSA) - PADOVA, 16 GIU - Dal dialogo tra istituzioni e associazioni di categorie può nascere una strategia integrata e coordinata a favore della crescita di imprese e territorio. E' quanto emerso, oggi, in Camera di commercio a Padova nel convegno "Tutti convocati in Camera" cui hanno partecipato, tra gli altri, il ministro per Il Made in Italy Adolfo Urso e Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova.

"Le imprese del territorio promuovono le camere di commercio per la loro efficienza, competenza, dinamicità, qualità dei servizi e soprattutto per il loro ruolo da ponte tra il mondo imprenditoriale e quello della scuola e dell'Università - ha detto Santocorno -. Un riconoscimento che ci impegna come Ente a svolgere un fondamentale ruolo di aggregatori per l'elaborazione e la realizzazione di progetti territoriali di sviluppo favorendo il raccordo tra soggetti istituzionali, associazioni di categoria e privati". "Con questo approccio, e in dialogo costante con Enti locali e associazioni di categoria - ha rilevato -, vorremmo che si portasse avanti un piano strategico che, mettendo al centro i territori e le loro specializzazioni, dalla manifattura delle nostre piccole e medie imprese all'accoglienza turistica, passando per la produzione del sapere e l'innovazione, e puntando sull'interconnessione territoriale, logistica e infrastrutturale, guardi alla nostra città come un Hub Metropolitano". (ANSA).