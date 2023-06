ANSA-BOX/ Inps ed Inail, due tecnici come commissari

(di Simona D'Alessio) (ANSA) - ROMA, 16 GIU - La missione è chiara: nell'arco di 90 giorni dovranno mettere mano alla 'governance' di Inps e Inail sul solco tracciato dal ministero del Lavoro. Il 'restyling' e il rilancio dell'Istituto di previdenza pubblico (Inps) e di quello per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) sono nelle mani di un' attuaria e di un docente, preside della facoltà di Economia della Sapienza, entrambi romani. Sono Micaela Gelera, 51 anni, e Fabrizio D'Ascenzo di 57, le figure scelte dal governo di Giorgia Meloni, con il Dpcm che li nomina a commissari straordinari, dopo che, a maggio, un altro provvedimento dell'Esecutivo aveva fatto decadere i presidenti Pasquale Tridico e Franco Bettoni.

Nei due istituti è prevista l'abolizione della figura del vicepresidente, quanto il conferimento al presidente della facoltà di nominare il direttore generale, che resterà in carica per quattro anni; trascorso il periodo di attività commissariale, il governo sceglierà i veri vertici, con l'ipotesi (concreta) che le guide 'pro-tempore' possano insediarsi a tutti gli effetti.

D'Ascenzo, come evidenzia su un social network, si occupa di "insegnamento e ricerca universitaria dal 1992" ed i suoi principali interessi, spiega, "sono legati allo sfruttamento dell'innovazione tecnologica", applicata "a contesti aziendali e della Pubblica amministrazione". Quanto a Gelera, che pratica una professione, l'attuario, che si fonda sulla capacità di valutazione dei rischi in vari ambiti ('in primis' quelli assicurativi, finanziari e pensionistici, che l'hanno vista operare, tra l'altro, in più di una Cassa di previdenza privata), in una passata intervista aveva sostenuto che il suo lavoro non le fa dimenticare che "dietro ogni cifra si cela un essere umano. E la sua storia". (ANSA).