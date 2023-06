A Colli del Tronto gli Stati generali del Made in Italy

(ANSA) - COLLI DEL TRONTO, 16 GIU - A Colli del Tronto (Ascoli Piceno) è in corso la 32 esima convention mondiale delle Camere di commercio Italiane all'estero promossa dalla Camera di commercio delle Marche, guidata da Gino Sabatini, e Assocamerestero, in collaborazione con Unioncamere e la Regione Marche, che si apre con gli Stati generali del Made in Italy.

L'iniziativa ospita circa 350 delegati delle Camere italiane all'estero, ministri di riferimento e delegazioni d'ambasciata.

"Le Camere di Commercio - ha detto Andrea Prete presidente, Unioncamere - sono assolutamente vicine alle camere di Commercio all'estero; le affianchiamo e speriamo di poter fare molto di più anche con una sempre maggiore collaborazione con l'Ice.

Molto dipende dalle ambasciate, propense a sviluppare le relazioni commerciali tra l'Italia e i vari paesi dove ci sono ambasciatori proiettati versoi questi scambi".

Prete si è soffermato sul 'brand Italia'. "E' qualità, è il bello e il buono e si vende bene all'estero. - ha sottolineato - Certo, il record di vendite dell'anno scorso con un saldo positivo di 100 miliardi di euro rispetto al 2021, è stato tale anche per via dell'aumento dei costi delle materie prime che si sono riversati sui costi dei prezzi finiti. Il tasso di crescita dell'export italiano - ha aggiunto - negli ultimi anni è stato doppio rispetto a quello francese e a quello tedesco. E soprattutto c'è un elemento che mi piace rappresentare: mentre normalmente qualsiasi Paese che esporta con i primi 50 prodotti fa una quota rilevante del proprio export, in media il 50%, l'Italia con i primi 50 prodotti che esporta non arriva al 30%.

Questo vuol dire che siamo forti in tantissimi settori che siamo diversificati e che, soprattutto, da parte nostra - ha aggiunto - c'è una capacità di vendere un prodotto anche a volte ad un prezzo più alto di altri perché ci vengono riconosciuti qualità, servizi e quel brand in più che è il made in Italy che non significa solo 'fabbricato in Italia', ma è qualcosa di più, uno stile di vita". (ANSA).