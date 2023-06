Usb, 'niente accordo Cigs ex Ilva, garanzie o mobilitazione'

(ANSA) - TARANTO, 15 GIU - "L'Usb continua ad essere coerente rispetto alla posizione assunta a marzo quando ha deciso di non firmare l'accordo sulla Cigs per i dipendenti dello stabilimento tarantino. Non c'era allora come non c'è oggi alcuna prospettiva per i lavoratori diretti, né per gli ex Ilva in Amministrazione straordinaria". Lo dichiara Francesco Rizzo dell'Esecutivo Confederale Usb dopo il mancato accordo nell'incontro convocato dal Ministero del Lavoro per l'esame congiunto della richiesta di cassa integrazione straordinaria in deroga avanzata da Acciaierie d'Italia per 2500 lavoratori dello stabilimento di Taranto.

"Gravissimo quello che accade - aggiunge - addirittura a pochi giorni dalla scadenza dell'ammortizzatore sociale senza sapere minimamente cosa accadrà. E' da tanto tempo ormai che ripetiamo al Governo che va individuata una soluzione, ma solo ora sta valutando strade percorribili per evitare che da lunedì prossimo, 19 giugno, 2.500 lavoratori del sito tarantino, siano assolutamente privi di reddito. Attendiamo un provvedimento ad hoc, ma - avverte Rizzo - in assenza di certezze in merito, l'Usb preannuncia azioni di mobilitazione". (ANSA).