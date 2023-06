Urso, 'presto agenti anticontraffazione per Made in Italy'

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - In arrivo entro il 2024, per l'evento del G7 presieduto dall'Italia, "agenti sotto copertura anticontraffazione per combattere alla fonte, non l'ambulante per il commercio su strada delle imitazioni italiane, ma le grandi centrali di contraffazione che realizzano falso made in Italy con ingenti danni per i produttori italiani.

E' quanto prevedono una serie di norme concordate col ministero della Giustizia che aprono, insieme al disegno di legge sul Made in Italy, una stagione di riforme che nei prossimi sei-otto mesi completeranno un nuovo impianto legislativo a tutela della qualità". A dirlo il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso invervenuto all'Assemblea annuale di Assica, Associazione degli Industriali delle Carni e dei Salumi, in corso a Roma. "L'agente sotto copertura prima era previsto soltanto per combattere il sistema mafioso" ha sottolineato infine Urso. (ANSA).