Santagata (Tim), bisogna proteggere le pmi dai rischi cyber

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - L'Italia è bersaglio di numerosi eventi cyber, che spesso si traducono in attacchi. Per questo, ha spiegato Eugenio Santagata, Chief Public Affairs & Security Officer di Tim, "è fondamentale proteggere la pancia del Paese, che sono le piccole e medie imprese e che sono una nostra ricchezza".

Negli anni, ha aggiunto partecipando a LiveIN di Sky, "l'attenzione verso l'Italia è cresciuta, con un innalzamento dell'intensità di attenzione da parte di chi pone in essere questi attacchi che è aumentato dal 2017 in poi". Si tratta, ha concluso Santagata, di "un problema che non avrà mai fine. Oggi abbiamo nel mondo 46 miliardi di dispositivi connessi; questo numero, secondo alcune stime, salirà a 125 nel 2030. Occorre dunque portarsi al passo con le strategie di difesa". (ANSA).