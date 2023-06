Sace e Unicredit supportano lo sviluppo green di Nusco

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Sace e UniCredit a sostegno di Nusco, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, Pvc, alluminio e ferro, con una garanzia green a copertura del doppio finanziamento da parte di Unicredit dal totale di 2,5 milioni di euro.

In dettaglio, l'operazione ha lo scopo di innovare completamente la linea produttiva dello stabilimento dedito alla produzione di infissi in legno, con macchinari di ultima generazione, per identificare le opportunità di recupero e riutilizzo dei materiali, unitamente all'installazione di impianti fotovoltaici nei 3 stabilimenti della zona industriale di Nola-Boscofangone allo scopo di ridurre i consumi ed essere più sostenibili.

"Questa operazione di finanziamento rappresenta per noi un importante traguardo e ci consente di continuare il nostro percorso di crescita, sempre più legato ai principi di sviluppo sostenibile e di efficienza energetica", afferma Luigi Nusco, presidente e amministratore delegato di Nusco. "L'introduzione - aggiunge - di soluzioni che rispettino il processo di economia circolare e l'uso attento delle risorse a favore dell'intera filiera, si inserisce perfettamente nella nostra strategia di sviluppo e dimostra l'attenzione della Società verso una riduzione dell'impatto ambientale degli impianti produttivi".

(ANSA).