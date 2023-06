Pelligra entra in Confindustria etnea,investo nel territorio

(ANSA) - RIPOSTO, 15 GIU - L'industriale australiano di origini italiane, Ross Pelligra, presidente del gruppo Pelligra Italia e della società Catania football club, ha annunciato la sua iscrizione a Confindustria etnea e l'intenzione di investire nel territorio.

"L'impegno del gruppo Pelligra a Catania - ha detto l' imprenditore a margine di un'iniziativa di Confindustria etnea - è iniziato esattamente un anno fa, quando l'amministrazione comunale ha scelto il nostro progetto per il rilancio del calcio in città. Abbiamo costituito la società che ha riportato immediatamente il Catania nell'ambito del professionismo. Essere presente sul territorio - ha aggiunto - mi ha permesso di conoscere meglio la realtà imprenditoriale di Catania e della sua provincia. Già dal giugno 2022 dichiarai che l'investimento garantito sarebbe stato consistente e avrebbe riguardato l'intero territorio, che possiede straordinarie potenzialità di crescita, non solo realtà calcistica che è comunque importante.

Tutto questo - ha sottolinea l'imprenditore - si traduce, ovviamente, anche in una crescita occupazionale. Un anno dopo sono qui per confermare. Quello di Pelligra Italia sarà un modello di investimento economico a lungo termine. Un cammino appena iniziato al fianco dei catanesi e dei siciliani" (ANSA).