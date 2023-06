Mancato accordo su Cigs in deroga all'ex Ilva

(ANSA) - TARANTO, 15 GIU - Si è concluso con un verbale di mancato accordo l'incontro in modalità videoconferenza convocato oggi dal ministero del Lavoro per proseguire l'esame congiunto della richiesta di cassa integrazione straordinaria in deroga avanzata da Acciaierie d'Italia, a partire dal 20 giugno, per un numero massimo di 2.500 lavoratori dello stabilimento di Taranto e per la durata di un anno. Come era accaduto nel pomeriggio di martedì, anche questo confronto è terminato con un nulla di fatto.

Roberto D'Andrea, coordinatore nazionale siderurgia Fiom Cgil, e Francesco Brigati, segretario generale Fiom Cgil Taranto, parlano di "una situazione di incertezza per i lavoratori e per la complessità della vertenza ex Ilva che, in assenza di un quadro chiaro sul futuro occupazionale, industriale e ambientale, rischia di implodere sia dal punto di vista sociale che ambientale".

Secondo i due sindacalisti, "è del tutto evidente che la vertenza ex Ilva è in una fase di stallo per responsabilità della multinazionale, sia nella gestione della cassa integrazione, che di investimenti certi sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie e di rilancio della produzione dello stabilimento di Taranto e degli altri siti e per responsabilità del governo che, ad oggi, non ha fatto chiarezza sui futuri assetti societari, soprattutto nella mancata presentazione di un piano industriale che riguarda anche la transizione ecologica".

Le problematiche "relative alla vertenza ex Ilva - concludono - non si risolvono esclusivamente con un ulteriore decreto con l'intento di mettere una pezza all'ammortizzatore sociale richiesto dalla multinazionale. Occorre attivare da subito un tavolo ministeriale per affrontare in maniera definitiva la vertenza ex Ilva, partendo da un cambio dell'attuale management attraverso l'ingresso in maggioranza di Invitalia nel capitale sociale di Acciaierie d'Italia necessario a garantire un rilancio produttivo del gruppo". (ANSA).