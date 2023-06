Manca accordo su Cigs ex Ilva, 'presto istanza a Regione'

(ANSA) - TARANTO, 15 GIU - Acciaierie d'Italia ha dichiarato "l'intenzione di presentare in tempi brevi istanza, presso la competente Regione Puglia, di accesso allo strumento della Cigs ex art. 44, comma 11 ter del d.lgs. n. 148/2015 (per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, ndr)". E' quanto si legge nel verbale di mancato accordo siglato dalle parti dopo l'incontro di oggi, in videoconferenza, convocato dal ministero per l'esame congiunto della richiesta di cassa integrazione straordinaria in deroga avanzata da Acciaierie d'Italia per un numero massimo di 2.500 lavoratori dello stabilimento di Taranto".

La Regione Puglia, in caso di istanza, ha "manifestato - si aggiunge - la propria disponibilità a convocare in tempi ristretti le parti, previa verifica della competenza territoriale della Regione in materia. La Regione ravvisa la necessità che le Istituzioni competenti, in particolare il Mimit si attivi a convocare le parti, la Regione Puglia ed il Ministero del Lavoro al fine di valutare le ragioni che hanno determinato il mancato accordo registrato in data odierna".

Inoltre, emerge dal verbale, la Regione "ritiene che, cambiando meramente lo strumento di protezione sociale con la causale di Cigs senza affrontare le cause che hanno visto il sindacato esprimere unanimemente parere negativo, sarà impossibile trovare un accordo sull'ammortizzatore sociale si in sede ministeriale quanto in sede regionale".

Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha assicurato "la massima attenzione del Governo nell'adozione, con la necessaria tempestività, di ogni opportuno strumento che consenta di introdurre un ammortizzatore sociale in grado di garantire la protezione del reddito dei lavoratori interessati".

