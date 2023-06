Leo, fisco internazionale e criptovalute tra le priorità

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - "Di fiscalità internazionale ce ne stiamo occupando da quando il governo ha avviato la sua azione innanzitutto nella legge di bilancio ma sono state introdotte misure anche per disciplinare le criptovalute e il loro trattamento fiscale": lo afferma il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, intervenendo all'evento coordinato dallo studio Maisto e Associati nell'ambito della Legal Community Week. Introdotto dal professore, partner dello studio Guglielmo Maisto ha aggiunto: "la notizia di oggi è che è stato splittato il termine del versamento dell'imposta sostitutiva da giugno a settembre per la regolarizzazione dell'imposta sostitutiva delle criptovalute". "Tra il 10 e il 12 di luglio - ha affermato Leo - si arriverà poi alla definizione della convenzione di un modello multilaterale del Pillar uno (che di fatto punta a stabilire stabilire un nuovo criterio di potestà impositiva di uno Stato, introducendo elementi di novità rispetto al tradizionale assetto fondato sui principi di "residenza" e "territorialità". ndr) per arrivare a una sua sottoscrizione per la fine dell'anno. Con Inclusive Framework dovremmo arrivare alla sottoscrizione della convenzione a fine 2023. In programma poi il Pillar Due (che riguarda la concorrenza fiscale tra Stati ndr) con la Global minimum tax, la direttiva è stata approvata a fine 2022 e dovrà essere recepita nel nostro ordinamento entrando in vigore il 1° gennaio del 2024. Qui si dovranno fare due interventi: un primo calato nella legge delega per poi stendere un decreto legislativo che dovrà entrare in vigore prima del 1° gennaio 2024. Abbiamo già lavorato sullo schema del decreto. Prima si dovrà approvare un emendamento per approvare i criteri, poi lo schema sarà messo in consultazione e si potranno acquisire diversi contributi dei diversi attori. Questi gli interventi immediati". (ANSA).