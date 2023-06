L'assemblea di Confcooperative si apre con l'Inno di Mameli e Bella ciao

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - I lavori dell'assemblea di Confcooperative si aprono con l'Inno nazionale seguito da 'La cura' di Franco Battiato e da 'Bella ciao' interpretato da Tosca. "La scelta di una canzone non è mai casuale, è un messaggio che viene affidato a parole e musica e arriva dritto al cuore e all'intelligenza emotiva delle persone e ci aiuta a mettere a fuoco in maniera semplice quelle che sono situazioni e complesse", dice il presidente Maurizio Gardini, parlando in particolare de 'La cura' come scelta meditata per riassumere "il compito che le cooperative ogni giorno si pongono, il tema di costruire e dare vita a un'economia sociale". L'interpretazione di Bella ciao, secondo quanto si apprende, sarebbe stata un omaggio della cantante, fatto di propria iniziativa e non richiesto da Confcooperative.