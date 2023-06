Installazioni a Milano e Bologna da Coop per il Pride month

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - L'importanza del linguaggio e il suo ruolo cruciale nello sviluppo di una società inclusiva sono al centro di un doppio appuntamento con cui Coop partecipa al mese del Pride. Oggi e domani a Milano, e dal 21 al 26 giugno a Bologna, la collaborazione con Arcigay e prodotta da Freeda porta in città un'opera esperienziale che mette al centro il tema delle parole. Ad accogliere i visitatori, questo pomeriggio al Liberty di piazzale Lavater e la settimana prossima al Dumbo nel capoluogo emiliano, una serie di pannelli a cura del giornalista Simone Alliva delinea con dati e contributi la diffusione dell'omobitransfobia in Italia, oltre a ripercorrere la storia del movimento queer e ad illustrare un glossario per approcciare il mondo Lgbtq.

Nel giorno dell'inaugurazione a Milano, durante il talk a cui hanno preso parte, tra gli altri, l'amministratore delegato di Coop Italia Maura Latini e la presidente di Arcigay Natascia Maesi, una tavolozza piena di parole d'odio è stata coperta da un'opera del lettering artist Daniele Tozzi con un messaggio positivo. "Circa tre anni fa, con un gruppo di colleghi, abbiamo deciso che dopo avere fatto tante cose senza dichiararle, era il momento di prendere una posizione", ha raccontato l'ad Latini.

C'è necessità di stringere i tempi e di lavorare insieme, non da soli, per rispettare i diritti delle persone", perché "il mondo del lavoro è un volano di cambiamento, se aspettiamo le leggi dello Stato andiamo lunghi. Ma riusciamo ad entrare nel mondo del lavoro con l'inclusione, la parità di genere, la formazione e il linguaggio, ci sarà un'accelerazione importante". "Ringrazio Coop Italia e Freeda - osserva la presidente dell'Arcigay - che nel mese dedicato al Pride ci permettono di fare una vera e propria esperienza di comunità. Nel fare questo, usiamo la comunità per curare la ferita e trasformarla in feritoia, in quell'apertura da cui passa il dolore e diventa orgoglio". (ANSA).