Gkn: Rsu, Cig ancora non pagata, l'Inps attende i dati da Qf

(ANSA) - FIRENZE, 15 GIU - Nonostante la cassa integrazione per i lavoratori della ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) sia stata concessa fino a dicembre, non è arrivato ancora un euro sui conti dei lavoratori. Secondo quanto afferma la Rsu, in una nota, pare che l'Inps stia ancora attendendo dall'azienda i flussi necessari per far partire i bonifici. "Si aggiunga che Qf - si legge -, di fatto, trattiene indebitamente la cassa integrazione ricevuta dall'Inps per il periodo tra l'1 e il 9 ottobre, non paga i turni di lavoro, ferie e tutto quanto necessario".

Sul piano di reindustrializzazione, "siamo sempre al paradosso: il Comitato tecnico scientifico solidale del Collettivo di Fabbrica continua l'elaborazione del piano industriale, il secondo prototipo di cargo bike è pronto, il terzo è in costruzione, si intensificano gli incontri con i soggetti protagonisti della reindustrializzazione. Il tutto nell'assenza e nel conseguente disimpegno del Ministero e della proprietà stessa". (ANSA).