Ex llva: Uilm, 'no a decreto su cig, far rientrare i lavoratori'

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Un eventuale decreto da parte del governo per concedere la cig in deroga ai 2.500 lavoratori dell'ex Ilva di Taranto "troverebbe la contrarietà del sindacato", che invece "punta al rientro dei lavoratori in fabbrica e ad un confronto sul piano industriale". Lo dice il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, sostenenedo che "le condizioni per produrre sei milioni di tonnellate e far rientrare quindi i lavoratori ci sono tutte".

Oggi pomeriggio alle 14 è convocato dal ministero del Lavoro un nuovo incontro, in videoconferenza, per proseguire l'esame congiunto della richiesta di cassa integrazione straordinaria in deroga. Lunedì 19 giugno scade la cassa integrazione straordinaria. (ANSA).