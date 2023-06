Dl Pa: Fornaro, si riferisca su mancate nomine Inps e Inail

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Il governo, dopo aver rimosso i presidenti di Inps e Inail, si era dato venti giorni di tempo per nominare i commissari straordinari dei due istituti. Invece siamo al paradosso di un governo che approva strumentalmente un decreto per necessità e urgenza e poi non rispetta i tempi rapidi che lui stesso si è posto. Chiediamo che il ministro della Pubblica amministrazione riferisca subito in commissione".

Lo ha dichiarato Federico Fornaro della presidenza del gruppo Pd-Idp della Camera nel suo intervento di apertura dei lavori delle commissioni congiunte Affari costituzionali e Bilancio riunite per l'esame del Dl Pa. (ANSA).