Dl Inps: Uffici Camera. rivedere norma su Enti Lirici

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Il Servizio studi della Camera ha invitato a rivedere l'articolo del decreto sugli Enti pubblici in cui fa decadere i sovraintendenti degli Enti lirici che abbiano compiuto i 70 anni al momento rientrata in vigore del decreto, cioè l'11 maggio scorso, perché si scontra con una sentenza della Corte costituzionale che hanno bocciato norme analoghe.

Il rilievo degli uffici studi è stato ricordato anche da Roberto Giachetti durante l'esame del decreto da parte delle Comjmissioni Affari costituzionali e Bilancio, per spiegare il motivo degli emendamenti delle opposizioni che sopprimevano l'articolo. Gli emendamenti sono tuttavia stati bocciati dalla maggioranza. (ANSA).