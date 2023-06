Dl Inps: Uffici Camera. rivedere norma su Enti Lirici (2)

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Il servizio studi ricorda che "la sentenza n. 15 del 2017 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità" di un articolo di un decreto legge emanato dall'allora governo Monti che, per tagliare i costi della Presidenza del Consiglio, faceva cessare tutti gli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia conferiti a soggetti esterni all'amministrazione". "In proposito, la Corte ha infatti argomentato - spiega l'ufficio studi di Montecitorio - che "una cessazione automatica ex lege generalizzata di incarichi dirigenziali viola, in carenza di idonee garanzie procedimentali i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità", inoltre "ogni intervento che preveda in via automatica la risoluzione ante tempus di contratti dirigenziali comporta effetti caducatori sui connessi rapporti di lavoro a tempo determinato, con evidenti e ancor più intensa applicazioni in termini di tutela dell'affidamento dei dipendenti interessati"".

L'ufficio studi ricorda ancora che quella sentenza "ha ritenuto i meccanismi di decadenza automatica di incarichi dirigenziali compatibili con l'articolo 97 della Costituzione esclusivamente ove riferiti ad addetti ad uffici di diretta collaborazione con l'organo di governo (sentenza n. 304 del 2010) o a figure apicali - e cioè incarichi di Segretario generale di ministeri, incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente - (sentenza n. 34 del 2010), nell'ambito del cd. spoils syst".

Mentre il sopraintendente di un Ente Lirico non appartiene a tali figure. "Si ricorda infine - aggiunge il dossier - che le fondazioni lirico-sinfoniche sono state riconosciute dalla giurisprudenza della Corte costituzionale come soggetti di diritto pubblico (si veda da ultimo la sentenza n. 153 del 2011)". Il servizio studi conclude così: "Si valuti il contenuto della disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 2 (quello sugli enti lirici ndr) alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale". (ANSA).