Dl Inps: querelle in commissione sull'aria condizionata

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Maggioranza e opposizioni divisi non solo sui contenuti del decreto Inps ma anche sulla climatizzazione dell'aula dove le commissioni Affari costituzionali e Bilancio stanno esaminando il provvedimento.

Vista la presenza di molti deputati nella sala del Mappamondo, dove sono riunite le commissioni, è stato chiesto di accedere l'aria condizionata. Dopo poco Cecilia Guerra del Pd, si è lamentata per la temperatura eccessivamente bassa, e il presidente della Commissione Affari Costituzionali, Nazario Pagano, ha dato disposizioni prima di alzare la temperatura e poi di spegndere i condizionatori, provocando però il lamento di Marco Grimaldi (Avs), che ha invocato il ripristino dell'aria condizionata seppur a una temperatura meno polare, anche perché alla Camera gli uomini non si possono togliere la giacca, diversamente dalle donne. Si è quindi inserito il leghista Igor Iezzi che ha ricordato un precedente della scorsa legislatura, quando fu tollerato che alcuni deputati si togliesse la giacca.

"Quel che ho detto, ho detto", ha alla fine tagliato corto Pagano. (ANSA).