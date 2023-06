Dl Inps: Pagano (Pd), maggioranza contro la sanità pubblica

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "La bocciatura dei nostri emendamenti per finanziare l' abbattimento delle liste d'attesa e per quello che prevedeva semplicemente la riassegnazione delle risorse stanziate dal governo Draghi e non utilizzate, dimostra una volta di più la volontà del governo di colpire la sanità pubblica e di conseguenza i cittadini più deboli. La destra non perde occasione per chiarire la sua avversione per le politiche di giustizia sociale". Lo dichiara il deputato democratico Ubaldo Pagano, capogruppo in commissione Bilancio a proposito dell'emendamento del Pd al decreto sugli Enti pubblici. (ANSA).