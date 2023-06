Dl Inps: Manzi (Pd), norma su Enti lirici è illegittima

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "In merito alla norma "contra personam" contenuta nel decreto omnibus riguardo alle fondazioni lirico sinfoniche, il governo conferma la sua decisione, nonostante le osservazioni del Servizio Studi della Camera che ha spiegato molto chiaramente come si tratti di una norma illegittima. Stiamo parlando della norma transitoria che prevede la cessazione anticipata dalla carica a decorrere dal 1° giugno per i sovrintendenti che hanno compiuto il settantesimo anno di età, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso". Così Irene Manzi, capogruppo Pd in commissione cultura alla Camera "Il Servizio studi, infatti - prosegue - ricorda un precedente importante: la sentenza numero 15 del 2017 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo un comma del decreto legge 95 del 2012 nel quale, in seguito a un processo di riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, il governo dell'epoca fece cessare tutti gli incarichi dirigenziali in corso a quella data conferiti a soggetti esterni all'amministrazione. È grave che il governo, bocciando tutti i nostri emendamenti, abbia deciso di andare avanti con l'approvazione di una norma ad personam illegittima utile solo a liberare la carica di sovrintendente al Teatro lirico San Carlo.

L'ennesima scelta ideologica finalizzata all'occupazione del potere; la verità è che il dl enti pubblici non ha nulla di urgente se non la volontà di mettere in campo un brutale spoil system che non ha precedenti", conclude Manzi. (ANSA).