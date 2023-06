Dl Inps: Bonafe', norma contra personale è incostituzionale

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "E' molto grave che nel decreto si intervenga sui requisiti per l'attività professionale dei sovrintendenti degli enti lirici ponendo il limite dei 70 anni.

In particolare, prevedendo addirittura la retroattività, si intende rimuovere subito il sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli. È evidente a tutti che si tratta di una norma contra personam per liberare una carica da assegnare a qualcun altro. È una norma molto grave e incostituzionale, come segnalato dal Servizio studi della Camera, e che governo e maggioranza dovrebbero ritirare". Lo ha detto la vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera e capogruppo in commissione Affari costituzionali, Simona Bonafè, nel corso dell'esame del decreto Enti pubblici.