D'Alò (Fim), niente accordo Cigs ex Ilva, si trovi soluzione

(ANSA) - TARANTO, 15 GIU - "Anche nell'incontro odierno, non abbiamo riscontrato nessun margine di trattativa con ADI per poter addivenire ad un accordo. Rimangono delle rigidità e un'inaffidabilità da parte dell'attuale management di Acciaierie D'Italia che non permette nessun tipo di avanzamento. Il nostro auspicio è che per quanto riguarda le competenze della Regione Puglia e del Ministero del Lavoro sulla gestione della copertura della cassa integrazione per i lavoratori, si trovi una soluzione rapida, anche rispetto a nuovi strumenti e interventi messi in campo dal Governo". Lo afferma Valerio D'Alò, coordinatore siderurgia della segreteria nazionale della Fim Cisl, dopo il nuovo incontro convocato dal ministero del Lavoro che si è svolto oggi in modalità videoconferenza per l'esame congiunto della procedura di cassa integrazione straordinaria in deroga chiesta dall'azienda per un massimo di 2.500 lavoratori dello stabilimento di Taranto a partire dal 20 giugno, che si è concluso con un verbale di mancato accordo. "Ribadiamo l'importanza - aggiunge D'Alò - che qualunque sia la decisione, venga tutelato il salario dei lavoratori così come abbiamo fatto responsabilmente lo scorso mese di marzo con l'accordo che firmammo all'epoca. Ma soprattutto, ci aspettiamo sia finalmente fatta chiarezza da parte del Governo sulla volontà di un cambio di governance dell'azienda che possa restituire serenità e affidabilità alle relazioni industriali, oggi compromesse da questa gestione scellerata". (ANSA).