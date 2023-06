Dal Fei garanzie per 50 milioni a Illimity per transizione Pmi

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Il Fondo europeo per gli investimenti (Fei), parte del gruppo Bei, fornisce due garanzie per un totale di 50 milioni di euro ad illimity Bank per migliorare l'accesso al credito per le piccole e medie imprese italiane.

L'obiettivo delle transazioni delle Fei, sostenute dal programma InvestEu della Commissione europea, è quello di stimolare investimenti volti a promuovere la sostenibilità ambientale, l'innovazione e la digitalizzazione. Grazie alla garanzia InvestEu per l'innovazione e la digitalizzazione da 25 milioni di euro, Illimity Bank rafforzerà il sostegno alle Pmi e piccole mid-cap ad alta intensità di ricerca e innovazione.

Mentre, grazie alla garanzia InvestEu per la sostenibilità ambientale sempre da 25 milioni di euro, illimity incentiverà la transizione verde e sostenibile dell'economia, incoraggiando investimenti rispettosi dell'ambiente, verdi e inclusivi.

"Grazie a questo accordo, un numero crescente di Pmi italiane sarà in grado di garantire finanziamenti essenziali per conseguire tutto ciò e guidare le transizioni verde e digitale", afferma Paolo Gentiloni, commissario europeo all'Economia.

"Siamo lieti di affiancare illimity Bank per fornire un supporto sostanziale alle Pmi italiane", afferma Gelsomina Vigliotti, presidente del consiglio di amministrazione del Fei.

"Illimity nasce dall'impegno di sostenere e rafforzare il panorama imprenditoriale in Italia. Questo accordo evidenzia la nostra dedizione alle Pmi", sostiene Corrado Passera, amministratore delegato e fondatore di Illimity. (ANSA).