Confindustria Verona, primo trimestre produzione in negativo

(ANSA) - VERONA, 15 GIU - Il 2023 inizia in chiaroscuro per le imprese veronesi. Dopo il rallentamento subito nel 4/o trimestre dello scorso anno, infatti, nei primi tre mesi del 2023 è incerta la tendenza della produzione veronese. Anche se 7 aziende su 10 indicano una situazione di crescita o stazionaria, l'indicatore della produzione industriale per il primo trimestre entra in campo negativo registrando complessivamente -0,93%.

Le previsioni si mantengono sulla stessa scia (-1,3%).

Positiva l'occupazione, che accelera (+1,26%) rispetto all'ultima rilevazione in cui era piatta. Pur mantenendosi positive, le vendite perdono slancio. Crescono dell'1,5% quelle verso il mercato italiano (+3,1% nella scorsa rilevazione), l'export verso l'Ue registra un aumento pari a +1,6%, performance dimezzata rispetto al 4° trimestre 2022. Deboli le vendite extra-ue, che si fermano a +0,6% contro il +2,9% della rilevazione precedente.Si riaccendono i prezzi delle materie prime e dei prodotti finiti. Nel primo trimestre le materie prime registrano un incremento pari a +15,5% (era +9,9% nel 4° trim), crescono in misura più contenuta invece i prezzi dei prodotti finiti (+11,4%), anch'essi accelerando rispetto alla scorsa rilevazione (+6,7%).

"I numeri parlano chiaro - ha dichiarato il presidente di Confindustria Verona, Raffaele Boscaini - l'attività sta frenando, quello che fino ad oggi mi arrivava come indicazione da molti colleghi trova un riscontro chiaro nei numeri. I settori sono coinvolti in modo diverso e con notevoli differenze ma le imprese che producono packaging, che è un settore preciclico, non ci danno buone notizie. Un altro segnale negativo lo riscontriamo dall'aumento delle richieste e dell'utilizzo della cassa integrazione in netta controtendenza rispetto al 2022". (ANSA).