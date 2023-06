Confindustria Udine, senza industria 5.0 competizione a rischio

(ANSA) - UDINE, 15 GIU - Rendere l'Industria 5.0 una realtà abbracciando la transizione verde e digitale non è soltanto una scelta etica, ma una necessità per le imprese che vogliano continuare a essere competitive, perché l'alternativa è "andare fuori mercato e dunque perire". Lo ha dichiarato la vicepresidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, aprendo oggi nel capoluogo friulano il convegno "Industria 5.0: l'uomo protagonista della transizione digitale", promosso dal gruppo terziario avanzato di Confindustria Udine, in collaborazione con Industry Platform 4 FVG e Digital Innovation Hub Udine.

"È possibile, anzi probabile - ha precisato Mareschi Danieli -, che nel breve termine gli investimenti richiesti potrebbero esporre le industrie al rischio di perdere temporaneamente competitività rispetto a quelle che non investono ancora in Industria 5.0. Tuttavia, rischi maggiori per l'industria si materializzerebbero se non ci si impegnasse nella più ampia transizione della società verso la sostenibilità, la centralità dell'uomo e la resilienza, perdendo così competitività nel lungo periodo".

Mauro Pinto, capogruppo del terziario avanzato di Confindustria Udine, ha sottolineato che "considerando che alcune mansioni lavorative, in un prossimo futuro, saranno sempre più svolte dai robot, diventa determinante reimpostare ante tempus la convivenza uomo-macchina, rendendo sostenibile e armoniosa la capacità dell'uomo di lavorare in sinergia con la macchina". Sul tema degli Its una riflessione è stata portata da Roberto Siagri, presidente della cabina di regia Ip4fvg. "In Italia, oggi gli Its - ha detto - hanno un ruolo più che mai strategico per formare in tempi rapidi i nuovi tecnici dell'era digitale. Va dedicata molta attenzione agli Its Academy che, se ben usati, potrebbero di molto mitigare il problema della mancanza di tecnici". A seguire, una tavola rotonda con l'illustrazione di casi aziendali di successo realizzati adottando i principi dell'industria 5.0. (ANSA).