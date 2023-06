Confindustria ricorda Berlusconi con un minuto di silenzio

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Riunione molto partecipata, oggi, per il consiglio generale di Confindustria, presieduto da Carlo Bonomi. Il 'parlamentino' di via dell'Astronomia, l'organo di indirizzo politico e di raccordo tra vertice e base associativa, a quanto si apprende, ha dedicato un minuto di silenzio in ricordo di Silvio Berlusconi. (ANSA).