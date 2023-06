Confcooperative, 'Pil cresce ma anche le fratture tra territori'

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Dobbiamo agganciare la ripresa per dare una prospettiva al Paese. Il Pil cresce più del previsto e anche più di altri paesi europei, ma crescono anche le fratture, non è una crescita omogenea e armonica nei territori.

Siamo molto preoccupati di questo fenomeno per questo chiediamo alla politica grandi cambiamenti". Lo ha affermato il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini, nel corso dell'Assemblea nazionale di Confcooperative a Roma.

"Chiediamo alla politica che si faccia carico di riconnettere gli spazi del Paese e del territorio e di ricongiungere le fratture". "Questo è fondamentale perché il Paese possa crescere tutto insieme e avere una prospettiva più generosa", ha concluso Gardini. (ANSA).