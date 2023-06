Confcooperative, a 3,8 milioni di lavoratori 6 mila euro l'anno

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Abbiamo 3,8 milioni di lavoratori poveri che ricevono una retribuzione annuale uguale o inferiore ai 6.000 euro e oltre 3 milioni di lavoratori irregolari o in nero. Investiamo sulle imprese virtuose che generano lavoro dignitoso, riducendo, ulteriormente, il cuneo fiscale che pesa circa il 10% in più della media Ocse". È l'appello del presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini, nella sua relazione all'assemblea, che è intitolata "Abbiamo cura del Paese".

Gardini sottolinea come lavoro e inclusione sociale siano il filo conduttore dell'azione delle cooperative che non delocalizzano, creano lavoro e pagano le tasse in Italia.

Valgono l'8% del Pil. Realizzano il 25% dell'agroalimentare Made in Italy. Rappresentano il 30% della distribuzione al consumo e al dettaglio, il 19,6% degli sportelli bancari ed erogano servizi di welfare a 7 milioni di italiani. Servizi sempre più necessari in un Paese in cui, nonostante la crescita del Pil, aumentano le disuguaglianze. Le famiglie in povertà assoluta sono passate dalle 800 mila del 2005 a 1,9 milioni e al disagio economico si aggiungono la povertà educativa, sanitaria e abitativa. (ANSA).