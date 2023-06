Confapi, produzione +2,2% in Veneto e +2,3% a Padova

(ANSA) - PADOVA, 15 GIU - Crollo nella produzione industriale a livello nazionale (-7,2%), ma il Veneto (+2,2%) e Padova (+2,3, secondo le stime di Fabbrica Padova) restano in territorio positivo, pur segnando una contrazione che potrebbe farsi più marcata nei prossimi mesi.

Lo rileva Confapi Padova esaminando i dati della produzione industriale relativi ad aprile, che segnano il peggior calo da quasi tre anni. La contrazione è stata dell'1,9% rispetto a marzo - ed è il quarto decremento consecutivo - e del 7,2% su base annua, la più marcata a partire da luglio 2020. L'andamento negativo è esteso a tutti i principali comparti, a partire dall'energia (-12,6% in un anno) e dai beni intermedi (-11%). In Veneto nel primo trimestre del 2023 la produzione industriale ha registrato infatti una variazione congiunturale destagionalizzata positiva pari a +1,1%. "Non stupisce - rileva il presidente di Confapi Padova Carlo Valerio - che le imprese venete reagiscano in modo diverso da quelle del resto della nazione, grazie alla flessibilità che ha sempre contraddistinto il nostro modello territoriale. Ad aprile, in Veneto l'indice medio dei prezzi è aumentato del 7,7% rispetto a marzo. Venezia risulta la provincia che ha li visti salire di più (+8,1%), seguita da Padova con un +8% e Verona con un +7,4%. "Tutti si aspettano una riduzione dei prezzi, e io sono convinto che ci sarà" confida Valerio..A livello settoriale le attività economiche più in salute in Vento rispetto ai primi tre mesi di un anno fa sono quelli delle macchine elettriche ed elettroniche (+9,4%) e di macchine e apparecchi meccanici (+7,5%). Permangono in zona positiva ma meno marcata i settori delle altre imprese manifatturiere (+2,6%), per effetto della risalita nel settore dei prodotti farmaceutici, dell'alimentare e delle bevande (+1,3%) e dei metalli e prodotti in metallo (+0,6%). Il calo più netto si riscontra nei comparti del tessile e abbigliamento (-3,3%) e del marmo, vetro e ceramica (-3%). (ANSA).