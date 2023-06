Coldiretti da Mr Prezzi per sostenere i prodotti made in Italy

(V. 'Mr Prezzi convoca la Commissione sulla...' delle ore 13:45) (ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Ci aspettiamo un invito ad acquistare frutta e verdura italiane duramente colpite dal maltempo per garantire ai consumatori prodotti di qualità e sostenere l'occupazione e le imprese agricole nazionali e maggiori controlli sul rispetto dell'obbligo di etichettatura di origine, per evitare che vengano spacciati per nazionali prodotti di importazione".

Lo afferma la Coldiretti in riferimento alla convocazione da parte del Garante Mineo giovedì 22 giugno.

"Occorre sensibilizzare la distribuzione alimentare sull'importanza di sostenere la filiera 100% italiana - precisa la Coldiretti - e informare i consumatori sull'importanza di verificare l'etichetta di origine della frutta e verdura fresca obbligatoria per legge che va estesa anche ai prodotti trasformati, dai succhi alle marmellate fino ai surgelati. Ma, conclude la Coldiretti, per assicurare prezzi equi dal produttore al consumatore occorre anche sostenere gli accordi di filiera previsti nell'ambito del Pnrr". (ANSA).