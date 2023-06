Cna Bologna e Alma Mater insieme per imprese più innovative

(ANSA) - BOLOGNA, 15 GIU - Dopo oltre dieci anni di collaborazione, si raccolgono i frutti dell'alleanza tra Cna e Università di Bologna. Il 37% di un campione di 100 imprese artigiane aderenti alla Confederazione ha già attivato tirocini curricolari con laureandi dell'Alma Mater, il 22% ha avviato contratti di ricerca e sviluppo con dottorandi o ricercatori, oltre la metà di chi ancora non li ha avviati ha intenzione di farlo. Sono alcuni dati presentati oggi in occasione del rinnovo dell'accordo quinquennale, il primo risale al 2011, firmato dal Rettore dell'Alma Mater Giovanni Molari e dal presidente di Cna Bologna Antonio Gramuglia, con l'obiettivo di collaborare in progetti di ricerca, in attività didattiche e formative, nell'orientamento professionale anche attraverso i tirocini, nel trasferimento tecnologico.

Alcune innovazioni realizzate all'interno dell'Ateneo sono state industrializzate da imprese di Cna e sono anche nate nuove imprese. "Rinnoviamo un accordo che guarda al futuro, promuoveremo la crescita di nuovi talenti, facilitando i tirocini, stage didattici, supporteremo programmi di ricerca - spiega il Rettore - L'Università senza le imprese perde il contatto con la realtà e resta sui libri, le imprese senza le Università perdono la possibilità di sviluppare le competenze".

Anche per gli artigiani l'innovazione sostenibile si fa stella polare: "Le imprese possono affrontare le sfide epocali di oggi puntando su innovazione, trasferimento tecnologico, elevate competenze dei dipendenti come valori essenziali - conclude Gramuglia - Avere al proprio fianco un'istituzione come l'Università di Bologna è una garanzia". (ANSA).