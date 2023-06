Avs, aspettiamo da un mese le nuove nomine Inps e Inail

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Aspettiamo da un mese le nuove nomine ma Inps e Inail continuano a essere senza 'testa'. Ora basta, questo comportamento è irrispettoso è indecente". E' quanto affermano i capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Bilancio e Affari costituzionali Marco Grimaldi e Filiberto Zaratti in merito al parere espresso sul Dl Enti locali.

"Il governo Meloni - aggiungono - è intervenuto ravvisando i criteri per 'la straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure volte a garantire l'efficienza dell'organizzazione degli enti previdenziali pubblici', legittimi per il Quirinale con il via libera alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, solo per silurare Pasquale Tridico e Franco Bettoni".

"Non rispettando la scadenza dei '20 giorni per la nomina dei commissari' - concludono Grimaldi e Zaratti -, si è creato un cortocircuito politico-istituzionale che ha reso impraticabile ogni terreno di confronto". (ANSA).