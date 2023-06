Appello Ocse,'integrare migranti conviene,raddoppiare sforzi'(2)

(ANSA) - PARIGI, 15 GIU - Nel rapporto congiunto Ocse-Ue sull'integrazione dei migranti, si legge che oggi "gran parte delle migrazioni sono migrazioni regolari. Ogni anno circa tre milioni di persone si vedono concedere un permesso di soggiorno nell'Ue contro circa 330.000 ingressi irregolari nel 2022. In media - afferma l'Ocse - nel corso dell'ultimo decennio, circa cinque milioni di flussi permanenti si registrano annualmente nei Paesi Ocse".

Secondo l'organismo internazionale, "gli immigrati aiutano a colmare i deficit di competenze e contribuiscono all'economia dei Paesi di accoglienza e l'integrazione non è mai stata così vitale". In questo contesto, si sottolinea nel rapporto, "è essenziale proseguire i progressi realizzati in materia di integrazione degli immigrati ed indentificare le sfide a venire". Dalla pubblicazione dell'ultimo rapporto congiunto Ocse-Ue sull'integrazione degli immigrati, nel 2018, l'Ocse ricorda gli importanti shock avvenuti in questi ultimi anni come il Covid-19, il crollo dell'Afghanistan dinanzi ai Talebani, o la guerra russa contro l'Ucraina che "ha causato la più grave crisi di rifugiati in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale".

Rispetto alla guerra in Ucraina, puntualizza l'Ocse, "abbiamo potuto osservare uno slancio di solidarietà verso i rifugiati ucraini senza precedenti. Circa 4 milioni di loro vivono ormai nella sola Ue, tutelati dalla direttiva europea sulla protezione temporanea". Ma sul tema dell'inclusione e dell'integrazione dei migranti restano ancora tante lacune da colmare. (ANSA).