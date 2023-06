Appello Ocse, 'integrare migranti conviene, raddoppiare sforzi'

(ANSA) - PARIGI, 15 GIU - "Investire nelle politiche d'integrazione e d'inclusione è vantaggioso: i fatti mostrano che l'integrazione è possibile e benefica per i migranti e le loro famiglie ma anche per le nostre economie e le nostre società": è quanto scrive l'Ocse nel suo nuovo rapporto sull'Integrazione degli immigrati pubblicato oggi.

"Allo stesso modo - avverte l'organismo internazionale con sede a Parigi - il fallimento dell'integrazione è costoso.

Dinanzi ad una diminuzione della popolazione attiva e ad una crescente penuria di manodopera in numerosi Paesi, conviene raddoppiare gli sforzi per integrare i migranti e le loro famiglie". (ANSA).