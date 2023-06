Abi, ridurre aliquote su investimenti a lungo termine

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Al fine di incentivare il risparmio privato verso l'investimento in titoli (obbligazioni, azioni, etc.) emessi dalle imprese sarebbe opportuno, nell'ambito della delega fiscale, distinguere la tassazione degli investimenti a medio e lungo termine da quelli puramente speculativi (come già avviene in Francia)". Lo ha detto il direttore generale dell'Abi Giovanni Sabatini in audizione in Senato sul disegno di legge competitività dei capitali.

"Per giungere a questo obiettivo - ha spiegato - il sistema di tassazione dei rendimenti finanziari potrebbe essere rivisitato introducendo un principio di correlazione tempoaliquota che riduca l'aliquota all'aumentare del periodo di detenzione dell'investimento". (ANSA).