Abi, imprese sono fragili, dipendono troppo dalle banche

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Dall'analisi della struttura finanziaria delle imprese del nostro Paese emerge che esse sono mediamente piccole nel confronto con i principali competitori europei, ancora poco patrimonializzate e fortemente dipendenti dal credito bancario". Lo ha ricordato il direttore generale dell'Abi Giovanni Sabatini in audizione in Senato sottolineando la necessità di sviluppare il mercato dei capitali. In particolare, ha ricordato, a fine 2022 il 26% delle passività finanziarie delle imprese è rappresentato da indebitamento bancario. Anche la patrimonializzazione delle imprese si attesta a livelli inferiori alla media europea, con una consistenza a fine 2022 di capitale di rischio del 51% circa (rispetto alla media europea del 54%). "Questa condizione rende le nostre imprese oggettivamente più fragili di fronte alle turbolenze dei mercati e più esposte ai rischi".

A fronte di questa situazione, ha detto, "un'equilibrata composizione delle fonti di finanziamento delle imprese può contribuire a favorirne un'accelerazione del potenziale di crescita". L'utilizzo di capitale azionario consente ad esempio "di sostenere investimenti e piani di sviluppo a lungo termine".

E una maggiore raccolta di capitale di rischio tramite il mercato dei capitali "riduce inoltre il grado di leva finanziaria delle aziende e quindi la loro rischiosità, generando un impatto immediato in termini di miglioramento del rating aziendale. Ciò si riflette positivamente sulla capacità di ottenere più credito e a migliori condizioni, elementi che innescano un circolo virtuoso per cui migliori rating delle aziende riducono la pressione sul capitale regolamentare delle banche, allargando gli spazi di manovra a sostegno dell'economia". Per il mercato dei capitali, ha quindi sottolineato, "occorre proseguire speditamente". (ANSA).