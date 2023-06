++ Dl Inps:Schifone, fino a 1.000 assistiti per medici famiglia

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Grazie all'emendamento di Fdi, di cui sono prima firmataria, al decreto enti pubblici si prevede la possibilità per i medici di famiglia di avere in carico fino a 1.000 assistiti. La norma avrà un impatto su oltre 7.100 professionisti e garantirà l'assistenza di un medico di famiglia per un milione e mezzo di cittadini in più. Sono molto soddisfatta per il raggiungimento di questo fondamentale risultato. Si tratta di una norma che va a migliorare la continuità assistenziale sul territorio ed il diritto essenziale alla salute, una delle priorità di questa maggioranza.

Interveniamo in un settore, quello della medicina generale, che deve confrontarsi con importanti carenze d'organico e che è fondamentale per garantire qualità e quantità dell'assistenza a favore dei cittadini". Lo dichiara Marta Schifone, responsabile professioni di Fratelli d'Italia e capogruppo Fdi in Commissione Lavoro alla Camera. (ANSA).